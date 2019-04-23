В Житомире машина патрульной полиции попала в ДТП: есть пострадавшие

В аварии пострадали три человека

Фото: npu.gov.ua.

В Житомире сотрудники патрульной полиции, которые ехали на вызов, попали в аварию – служебный автомобиль столкнулся с двумя легковушками.

Инцидент произошел в ночь на 23 апреля, сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции.

"Экипаж патрульной полиции с включенными специальными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками двигался на вызов о совершении преступления (грабеж). Во время проезда перекрестка улиц Ивана Мазепы и Бориса Тена произошло столкновение служебного Toyota Prius с Daewoo Lanos. В дальнейшем служебный автомобиль столкнулся с Toyota Corolla", – говорится в сообщении.

В результате ДТП водители всех трех машин получили телесные повреждения, а один из них госпитализирован. При этом кто именно оказался в больнице и насколько тяжелыми оказались травмы, не сообщается.

На месте аварии работали медики и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

Напомним, недавно возле села Мощаны Львовской области произошло ДТП с участием фуры и автомобиля патрульной полиции в результате ДТП погиб полицейский. Погибшим оказался 22 летний патрульный Назарий Присташ.

Позже в больнице умерпатрульный Остап Кутный, который пострадал вследствие аварии на международной трассе Тернополь – Львов – Рава-Руська.

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