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В Житомире металлический баннер упал на детей

21 сентября, 22:59

У мальчика и трех девочек диагностировали ушибы

Иллюстрация. Фото: Вместе

Иллюстрация. Фото: Вместе

В Житомире во время праздничных мероприятий по случаю Дня микрорайона упал баннер, травмированы четверо детей.

Как сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области, 21 сентября около 14:00 в полицию поступило сообщение о травмировании на Польском бульваре города Житомира четырех детей в результате падения металлической конструкции.

"По предварительной информации, во время праздничных мероприятий по случаю Дня микрорайона Маликова в результате порыва ветра упал баннер размером 4 на 5 метров", – сказано в сообщении.

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Вследствие этого были травмированы четверо детей в возрасте от 10 до 11 лет: среди них один мальчик и три девочки. Детей доставили в Житомирскую областную детскую больницу. По имеющейся информации, у них диагностированы ушибы.

На месте падения баннера работают полицейские, которые устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что миллиардера чуть не убил баннер на вокзале. По словам основателя Virgin Group Ричарда Брэнсона, который продает путешествия в космос, это был 77-й раз в жизни, когда он оказался "на волосок от смерти".

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дети Житомир падение баннер

Источник: УНИАН

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