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В Житомире на предприятии мужчину насмерть задавило прессом

30 августа, 12:41

Одна из возможных причин гибели - пренебрежение правилами безопасности

/ Фото: Pixabay

В Житомире на одном из предприятий погиб мужчина. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"Предварительно установлено, что 39-летний житель Житомира стажировался на одном из предприятий областного центра. Во время выполнения работ с повышенной опасностью он попал под пресс и получил телесное повреждение, которое оказалось несовместимым с жизнью. По предварительным сведениям, причиной гибели мужчины могли быть пренебрежение правилами безопасности", – говорится в сообщении ведомства.

Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Полиция выясняет детали инцидента.

Напомним, ранее мы писали, что в Польше на строительстве нового газопровода погиб гражданин Украины . Трагический инцидент произошел в населенном пункте Погурска Воля недалеко от Тарнува в Малопольском воеводстве. При строительстве нового газопровода огромная труба весом около десяти тонн скатилась в раскоп, где был мужчина. Коллеги-строители пытались ему помочь.

Также в Харькове стена обрушилась на ограждение, которое придавило случайную прохожую . Строители сносили старое здание на рынке, в результате случился обвал.

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