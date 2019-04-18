В Житомире на систематических взятках погорел чиновник горсовета

Мужчина с помощью сообщника наладил схему получения взяток

Фото: СБУ.

В Житомире сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили чиновника городского совета, который наладил схему получения взяток от местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, заместитель начальника одного из департаментов Житомирской мэрии при посредничестве своего знакомого, бывшего помощника нотариуса, вымогал деньги от представителей коммерческих структур городов за регистрацию прав собственности на объекты недвижимости и выдачу соответствующих выписок из госреестра. Сумма взятки зависела от количества и сложности регистрационных действий с имуществом. Чиновника задержали в рабочем кабинете после передачи ему взятки. Также был задержан и его сообщник.





"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются обыски по месту работы и жительства фигурантов дела", – отметили в СБУ.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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