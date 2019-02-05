В Житомире на взятке погорел работник суда

Чиновника задержали после получения всей суммы взятки

Фото: СБУ.

В Житомире на взятке погорел работник суда //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/923/75b/5c592375b4c8b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/923/75b/5c592375b4c8b.jpg 2019-02-05T07:54:00+02:00 Другие регионы Чиновника задержали после получения всей суммы взятки

В Житомире сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали на взятке руководителя режимно-секретного подразделения одного из судов области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, чиновник требовал у местного жителя 3 тысячи гривен. За эти деньги злоумышленник обещал предоставить мужчине постановление суда с грифом "Секретно" о предоставлении разрешения на проведение в отношении его негласных розыскных мероприятий. Взяточника задержали у его рабочего места после получения всей суммы взятки.

"В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 328 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия", – отметили в СБУ.

Напомним, не так давно в Житомирской области сотрудники СБУ разоблачили на взятке начальника управления Государственного экологического надзора области.

Кроме того, мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток. В международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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