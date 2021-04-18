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В Житомире нарушитель подстрелил сам себя, убегая от полиции

18 апреля, 02:56

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Мужчина, которого пытались задержать за хулиганство, по непонятной причине дважды выстрелил в себя из пистолета

В Житомире мужчина, которого пытались задержать за хулиганство, дважды выстрелил в себя из пистолета, когда убегал от полиции. Нарушителя в безсознательном состоянии госпитализировали.

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Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Житомирской области.

Инцидент произошел днем 17 апреля. После сообщения на 102 о хулиганстве на Киевском шоссе, полицейские начали поиск предполагаемого нарушителя и около 15 часов экипаж патрульной полиции заметил похожего по описанию мужчину на одной из улиц и попытался задержать его. Но мужчина проигнорировал требование и начал убегать.

Во время преследования беглец достал из кармана пистолет и произвел два выстрела, ранив себя в ладонь и лицо. От полученных травм он потерял сознание, и был доставлен в больницу.

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Следователи изъяли пистолет, который, по предварительному заключению экспертов, является револьвером "Флобер".

Напомним, в центре Киева, на улице Большая Васильковская, мужчина выстрелил в ногу иностранцу и скрылся.

В Павлограде Днепропетровской области виновник аварии пытался сбежать от патрульных в другую область из-за чего полицейским пришлось открыть стрельбу.

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Житомир полиция стрельба погоня
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