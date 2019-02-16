В Житомире нашли убитыми две женщины: копы рассказали подробности
Две женщины были найдены мертвыми на окраине Житомира
В Житомире на окраине города утром 16 февраля в одном из домов были обнаружены тела двух женщин с признаками насильственной смерти. Об этом сообщил глава областной полиции Вячеслав Печененко на своем Facebook.
"Утро субботы принесло весть о страшном происшествии. В частном домовладении почти на окраине областного центра полиция обнаружила тела двух женщин в возрасте 41 и 21 год. Смерть обеих была насильственной. У нас есть основания полагать, что к смерти причастен знакомый девушки. Сейчас идут его поиски", – сообщил он.
Полиция открыла уголовное производство по факту двойного убийства. На месте происшествия работали стражи порядка и эксперты. Расследование продолжается.
Напомним, недавно в Харькове полицейские задержали мужчину, который избил таксиста и пытался украсть его автомобиль. А в пригороде Херсона мужчина с деревянной палкой напал на таксиста и ограбил его.
Также мы писали о том, как 48-летний таксист в Днепропетровской области был жестоко избит клиентами – он принял заказ и в автомобиль к нему сели два 22-летних парня. Во время поездки один из них неожиданно напал на мужчину.
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