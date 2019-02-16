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В Житомире нашли убитыми две женщины: копы рассказали подробности

Сегодня, 16:10

Две женщины были найдены мертвыми на окраине Житомира

В Житомире нашли убитыми две женщины: копы рассказали подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/818/47f/5c681847f1a9d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/818/47f/5c681847f1a9d.jpg Другие регионы Две женщины были найдены мертвыми на окраине Житомира

В Житомире на окраине города утром 16 февраля в одном из домов были обнаружены тела двух женщин с признаками насильственной смерти. Об этом сообщил глава областной полиции Вячеслав Печененко на своем Facebook.

"Утро субботы принесло весть о страшном происшествии. В частном домовладении почти на окраине областного центра полиция обнаружила тела двух женщин в возрасте 41 и 21 год. Смерть обеих была насильственной. У нас есть основания полагать, что к смерти причастен знакомый девушки. Сейчас идут его поиски", – сообщил он.

Полиция открыла уголовное производство по факту двойного убийства. На месте происшествия работали стражи порядка и эксперты. Расследование продолжается.

Напомним, недавно в Харькове полицейские задержали мужчину, который избил таксиста и пытался украсть его автомобиль. А в пригороде Херсона мужчина с деревянной палкой напал на таксиста и ограбил его.

Также мы писали о том, как 48-летний таксист в Днепропетровской области был жестоко избит клиентами – он принял заказ и в автомобиль к нему сели два 22-летних парня. Во время поездки один из них неожиданно напал на мужчину.

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Тег убийство, Житомир, двойное убийство

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