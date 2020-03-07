В Житомире найден убитым ветеран боев на Донбассе

Рядом с телом погибшего нашли принадлежавший ему охотничий карабин

В подъезде одной из многоэтажек в Житомире было найдено тело ветерана боев на Донбассе Олега Котенко.

О гибели бывшего бойца 95-й отдельной аэромобильной бригады, которому было 46 лет, сообщили журналисты местного издания freshnews.

Близкие мужчины рассказали, что его нашли застреленным в подъезде собственного дома, между этажами, рядом с ним лежал его собственный карабин.

В полиции информацию о гибели ветерана подтвердили.

"В подъезде собственного дома по адресу Проезд Академика Тутковского найдено тело мужчины, 1973 года рождения, с огнестрельным ранением в голову. На место происшествия выехали следственно-оперативные группы Житомирского отдела и Главного управления Национальной полиции в области. Рядом с телом находилось оружие", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что оружие, из которого был произведен выстрел, было официально зарегистрировано на Олега Котенко.

"По данному факту открыто уголовное производство. Предварительно, все обстоятельства, зафиксированные на месте происшествия, указывают на самоубийство", - заявили копы.

В свою очередь, друзья погибшего не верят в версию о суициде.

- Человек. Разведчик. Волонтер. Строитель. Друг, которого сегодня не стало. Ты бесконечно храбрый, сильный и честный. Ничего себе, все людям. Ты бесконечно любил свою семью, своих девочек и работу, от которой горели глаза. Ты вдохновлял и всегда имел миллионы планов и замыслов.

- Нету слов. Все. В случайности не верю, не верю. Беда,

- На первый взгляд, все указывает на самоубийство. Следов борьбы нет, одиночный выстрел в голову совершен из оружия /охотничий карабин/, которое было официально оформлено на Олега, и найдено рядом с телом. Никаких следов борьбы или чего-то похожего...

Окончательные выводы и причины убийства установит следствие.

Напомним, ранее в Житомире копы начали расследование стрельбы, в результате которой 38-летний мужчина получил ранение в висок. Выяснилось, что выстрел произвел 10-летний ребенок, решивший "опробовать" отцовское ружье.

Также мы сообщали о том, как в центре Днепра произошла перестрелка, в которой принимали участие две группы людей. Тогда три человека получили ранения. Очевидцами инцидента стали десятки людей, причем участники перестрелки совершенно не стеснялись тем, что их снимали десятки видеокамер.

Некоторые участники инцидента сбежали, но в ту же ночь полиция задержала пятерых "стрелков", и провела десятки обысков.

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