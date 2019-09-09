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В Житомире неизвестные с оружием напали на полицейских

9 сентября, 12:34

В регионе объявлен оперативный план "Сирена"

В Житомире группа неизвестных напала с оружием на полицейских Волынской области. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Житомирской области.

"Предварительно установлено, что при перемещении денег из магазина в специальный автомобиль на одного из полицейских группы физической охраны Управления полиции охраны в Волынской области было совершено нападение неизвестных с применением огнестрельного оружия. Правоохранитель успел обезопасить сумку с только что полученными деньгами, закинув ее в салон бронированного автомобиля. Сразу же после другой полицейский заблокировал машину изнутри", – рассказали полицейские.

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В результате стрельбы полицейский получил ранение в ногу. Сейчас он доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Нападавшие с места происшествия скрылись на автомобиле.

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Встреча освобожденных украинцев в Борисполе / REUTERS/Gleb Garanich

На месте происшествия находятся следственно-оперативные группы ГУНП и Житомирского отдела полиции. На территории области введен оперативный план "Сирена".

Напомним, ранее в Одессе задержали злоумышленников, которые совершили вооруженное нападение на инкассаторов компании , обслуживающей терминалы пополнения мобильной связи.

Кроме этого, в Харьковской области оперативники управления стратегических расследований установили и задержали участников банды, которые на протяжении семи лет совершали вооруженные разбойные нападения на инкассаторов. Сумма их "добычи" оценивается как минимум в 15 млн гривен.

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Житомир нападение план "перехват" нападение на полицейских

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