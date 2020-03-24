В Житомире обнаружены новые случаи COVID-19: что о них известно

Две женщины были госпитализированы с пневмонией

В Житомире два экспресс-тесты на COVID-19 дали положительные результаты. Об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин на своей странице в Facebook.

"Еще один положительный результат экспресс-теста на #COVID-19 в Житомире. Пациентку госпитализируем в инфекционном отделении больницы №1, ждем результатов из лаборатории", – рассказал Сухомлин.

Позже городской голова дописал, что к обеду уже у двоих пациенток, которые были ранее госпитализированы с пневмонией, экспресс-тесты подтвердили диагноз COVID-19.

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"Ждем лабораторного подтверждения. За границу женщины не ездили. То есть, всего в Житомире трое инфицированных коронавирусом (включая первого пациента)", – уточнил Сухомлин.

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Как сообщал сайт "Сегодня", житель Житомира, у которого обнаружили коронавирус, снял видео из своей палаты в местной больнице и показал, как ему приходится жить в "холодильнике".

Также ранее стало известно, что мужчина, у которого впервые в Черкасской области обнаружили коронавирную инфекцию, недавно вернулся в Украину. Он около года работал на круизном лайнере.

А позитивные новости пришли из Италии. Украинская медсестра, которая работает в итальянском госпитале, поборола коронавирус. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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