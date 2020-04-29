В Житомире ослабляют карантин: кому и что разрешили делать

В городе откроют парикмахерские и рынки

В Житомире, где в военном институте зафиксировали вспышку коронавируса, с 1 мая разрешили открыть парикмахерские и продуктовые рынки. Это решение приняли во время внеочередного заседания исполнительного комитета местного горсовета.

"С 1 мая будет разрешено предоставление услуг парикмахерскими по предварительной записи и не более одного посетителя на 15 кв. м. площади или при наличии физически обособленного рабочего места", – рассказал директор юридического департамента горсовета Евгений Черныш.

Также городские власти озвучили условия возобновления работы рынков. Они будут открыты если:

Персонал и посетителей обеспечат средствами индивидуальной защиты (респираторы или маски)

Ограничения скопления посетителей в помещениях – не более 1 человека на 10 квадратных метров

Запрет на торговлю продуктами питания без упаковки и с открытых прилавков

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Ответственность за соблюдение санитарных и противоэпидемических мероприятий на территориях рынков возложили на их администрацию.

"Начать работу продуктовые рынки могут исключительно после предоставления их администрацией в адрес исполнительного комитета Житомирского городского совета гарантийного письма по обязательствам обеспечить надлежащее соблюдение санитарных и противоэпидемических мероприятий", – добавил Черныш.

На данный момент в Житомирской области COVID-19 заболели 357 человек. Больше всего зараженных обнаружили в Житомире – 123 человека, в Коростене – 66, и в Бердичеве – 63. Вылечить от инфекции в регионе удалось 16 человек.

Отметим, что темпы эпидемии в области падают – за последние сутки тут обнаружили только три новые случая COVID-19. При этом 28 апреля лабораторно исследовали 95 анализов на коронавирус.

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Новых зараженных нашли в:

Житомир

женщина 54 года

женщина, 57 лет

Бердичев

Женщина 46 лет

Ранее мы сообщали, что в Житомирской области коронавирус нашли у семимесячного ребенка. Малыша вместе с матерью поместили в инфекционное отделение.

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А тем временем в Украине продолжает расти количество заболевших COVID-19.

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