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В Житомире полицейские задержали группу наркоторговцев

Сегодня, 12:37

Злоумышленникам грозит от шести до 10 лет тюрьмы

Задержание злоумышленников
Задержание злоумышленников. Фото: Нацполиция
В Житомире полицейские задержали группу наркоторговцев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/53d/4d5/5c653d4d592ba.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/53d/4d5/5c653d4d592ba.jpg Другие регионы Злоумышленникам грозит от шести до 10 лет тюрьмы

В Житомире правоохранители задержали трех местных жителей за продажу наркотиков, сообщает Нацполиция области.

Двое мужчин и женщина занимались изготовлением и распространением амфетамина в Житомире. Во время дальнейших обысков было также был изъят порошок, таблетки, электронные весы, ингредиенты и другие свидетельства их противоправной деятельности, сообщили правоохранители.

Сначала копы задержали с поличным двоих фигурантов, после этого нашли и их сообщника.

Во время обыска по месту жительства подозреваемых полицейские изъяли таблетки, растительную массу, весы, посуду и прочее оборудование для изготовления наркотиков.

Продолжается досудебное расследование по статье "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" Уголовного кодекса Украины. За преступление злоумышленникам грозит лишение свободы от шести до 10 лет с конфискацией имущества.

Также напомним, что в центре Днепра задержали группу наркоторговцев. После закупки за границей дельцы незаконно переправляли "товар" в нашу страну через водителей рейсов международного сообщения.

Кроме этого, в Киеве правоохранители задержали банду наркоторговцев с "товаром" почти на миллион гривен.В целом у членов группы изъято более 2,5 тыс. доз психотропных веществ.

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Тег Житомир, наркотики, наркоторговцы, злоумышленники

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