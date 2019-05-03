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В Житомире полуторагодовалый мальчик выжил после падения с девятого этажа

3 мая, 12:34

Ребенка чудом выжил, его с травмами срочно госпитализировали

Фото: Pixabay

В Житомире в одном из местных общежитий из балкона девятого этажа упал полуторагодовалый мальчик. Обстоятельства инцидента расследуют полицейские, сообщили в пресс-службе местной полиции.

О падении ребенка копам сообщили вечером 2 мая. Сам инцидент произошел около 19:30. Как выяснилось, мальчик играл в коридоре общего пользования. Оставшись без присмотра взрослых, он вышел на балкон, откуда и сорвался вниз. Ребенка с травмами срочно госпитализировали в больницу. По оценкам медиков, сейчас его состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет.

"По данному факту Житомирским отделом полиции начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.

Напомним, не так давно в Карловке Полтавской области четырехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа жилого дома. Мальчика госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.

Кроме того, ранее в городе Северск Донецкой области двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа жилого дома. Пока матери не было в комнате, малыш вылез на балкон, где было открыто окно. 

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Тег Житомир, падение, травмы, мальчик, балкон

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