В Житомире после столкновения легковушек погиб пешеход

От полученных травм 33-летний мужчина скончался в больнице

Фото: УНН

В Житомире после столкновения легковушек погиб пешеход //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e6a/918/5c6e6a918d6b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e6a/918/5c6e6a918d6b8.jpg 2019-03-15T11:28:00+02:00 Другие регионы От полученных травм 33-летний мужчина скончался в больнице

В Житомире столкнулись две легковушки, после чего одна из них сбила 33-летнего пешехода. От полученных травм мужчина скончался в больнице, сообщили в пресс-службе ГУНП области.

Смертельное ДТП произошло около 23:00 14 марта на перекрестке улиц Гоголевской и Добровольческих батальонов в областном центре. Как выяснилось, Skoda Octavia, под управлением 22-летнего местного жителя, столкнулась с ВАЗ-2109. После столкновения 20-летний водитель ВАЗ не справился с управлением и сбил 33-летнего пешехода. Пострадавшего с травмами госпитализировали в больницу, но спустя час мужчина скончался.

"Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины, продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия", – рассказали в полиции.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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