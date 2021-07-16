Українська
$ 27,29
32,24
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

В Житомире появится патронный завод. Продукция пойдет для Украины и НАТО

16 июля 2021 15:08

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Единственный в Украине завод был в Луганске – новый построят с помощью американских инвесторов

Украина потеряла единственный патронный завод после 2014 года. Фото: ubr.ua

Украина потеряла единственный патронный завод после 2014 года. Фото: ubr.ua

В Житомире построят завод по производству патронов. На предприятии не будет складов, поэтому производство будет безопасным.

Реклама

Об этом рассказал мэр Житомира Сергей Сухомлын в Facebook.

Он отметил, что 2014 года Украина фактически потеряла единственный завод, который производит патроны. Он был в Луганске. Новый завод построят благодаря американским инвесторам.

"Это фактически вход Украины в систему "натовской" оборонной стратегии: изготовленная продукция пойдет и на НАТО. Сегодня сессией дали разрешение разработать техдокументацию на земельный участок", - написал мэр.

После этого власти заключат инвестиционный договор и пропишут все обязательства. Инвесторы ввели уже квоту для отдельных граждан – ветеранов АТО будут брать на работу в первую очередь.

Реклама

"Создание новых рабочих мест поможет вернуть наших людей из-за рубежа. А еще – это один из шагов к возрождению житомирской промзоны", - добавил глава города.

Не пропусти!
В тренде
В Одессе полицейские устроили драку с водителем из-за парковки – видео
Копы подрались с водителем. Коллаж "Сегодня"

Напомним, ранее Киев и Лондон договорились о совместном строительстве военных кораблей. Обновление Военно-морских сил Украины начнется с создания "москитного" флота, затем наша страна получит корабли класса "корвет", а в будущем, возможно, дело дойдет и до строительства эсминцев.

Сайт "Сегодня" выяснил, как Великобритания поможет Киеву укрепиться на берегах Черного и Азовского морей и как это повлияет на переформатирование военно-политической обстановки в морском регионе.

Также смотрите последние новости Украины и мира в выпуске "Сегодня":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

"Это просто ужас". Жители Херсона купили колбасу с червями внутри (видео)Другие регионы
Купить квартиру в Украине стало дороже: как изменились цены в крупных городах
Купить квартиру в Украине стало дороже: как изменились цены в крупных городахНедвижимость
Стрельба по ребенку под Житомиром. Военному выбрали меру пресечения (обновлено)
Стрельба по ребенку под Житомиром. Военному выбрали меру пресечения (обновлено)Другие регионы
"Укрзализныця" назначила еще один поезд к морю (расписание)Транспорт
В Глобине отравились 16 работников мясокомбината – один в реанимации (обновлено)
В Глобине отравились 16 работников мясокомбината – один в реанимации (обновлено)Другие регионы
"Не заметил": в Черкассах сын три недели прожил с мертвой матерью (видео)Другие регионы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять