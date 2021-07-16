В Житомире появится патронный завод. Продукция пойдет для Украины и НАТО

Единственный в Украине завод был в Луганске – новый построят с помощью американских инвесторов

Украина потеряла единственный патронный завод после 2014 года. Фото: ubr.ua

В Житомире построят завод по производству патронов. На предприятии не будет складов, поэтому производство будет безопасным.

Реклама

Об этом рассказал мэр Житомира Сергей Сухомлын в Facebook.

Он отметил, что 2014 года Украина фактически потеряла единственный завод, который производит патроны. Он был в Луганске. Новый завод построят благодаря американским инвесторам.

"Это фактически вход Украины в систему "натовской" оборонной стратегии: изготовленная продукция пойдет и на НАТО. Сегодня сессией дали разрешение разработать техдокументацию на земельный участок", - написал мэр.

После этого власти заключат инвестиционный договор и пропишут все обязательства. Инвесторы ввели уже квоту для отдельных граждан – ветеранов АТО будут брать на работу в первую очередь.

Реклама

"Создание новых рабочих мест поможет вернуть наших людей из-за рубежа. А еще – это один из шагов к возрождению житомирской промзоны", - добавил глава города.

Напомним, ранее Киев и Лондон договорились о совместном строительстве военных кораблей. Обновление Военно-морских сил Украины начнется с создания "москитного" флота, затем наша страна получит корабли класса "корвет", а в будущем, возможно, дело дойдет и до строительства эсминцев.

Сайт "Сегодня" выяснил, как Великобритания поможет Киеву укрепиться на берегах Черного и Азовского морей и как это повлияет на переформатирование военно-политической обстановки в морском регионе.

Также смотрите последние новости Украины и мира в выпуске "Сегодня":