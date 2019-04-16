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В Житомире произошел пожар на территории монастыря

Сегодня, 19:20

В сети опубликовали видео с места возгорания

Фото: Житомир.инфо

На территории монастыря сестер Бенедиктинок в Житомире произошел пожар. Горел второй этаж подсобного помещения храма.

Пользователь Facebook Влад Малиновский опубликовал фото и видео, снятое во время пожара. В пресс-службе управления ДСНС Украины в Житомирской области рассказали, что на месте происшествия работают два пожарно-спасательных отделения.

"В 15:38 поступило сообщение о пожаре в подсобном помещении и территории монастыря сестер Бенедиктинок, что на улице Короленко, 41-В. На тушение выехали две пожарно-спасательные части Житомира, задействована также автоцистерна для подвоза воды", – сообщила руководитель сектора связей со СМИ и работы с общественностью управления ДСНС Украины в Житомирской области Оксана Ковальчук.

После этого в пресс-службе управления ДСНС сообщили, что в 16:13 пожарные локализовали возгорание и угрозы зданию храма нет.

"Угрозы для самого монастыря нет, ведь он находится в 70 метрах от помещения, которое загорелось. Известно, что возгорание возникло на втором этаже здания, а именно на крыше", – уточнила Оксана Ковальчук.

Напомним, что вечером 15 апреля начался пожар в парижском соборе Нотр-Дам. В результате случившегося у собора рухнула крыша и знаменитый шпиль. В то же время, как сообщали службы спасения и представители администрации храма, удалось спасти и его колокольни, и все хранившиеся внутри реликвии.


Согласно сообщениям СМИ, пожар в соборе Парижской Богоматери потушен. С огнем пожарные боролись несколько часов подряд. Сейчас пожарные охлаждают здание, чтобы огонь не вспыхнул снова. Собор после пожара очень почернел.

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Тег пожар, монастырь, пожарные, ГСЧС

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Источник:

Житомир.инфо

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