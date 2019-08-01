В Житомире пьяный водитель зажал руку копа стеклом и протащил его по дороге 2019-08-01T15:51:00+03:00 Другие регионы У пострадавшего копа - ссадины, ушибы и растяжение связок

В Житомире пьяный водитель зажал руку полицейского стеклом и протянул его по асфальту.

Как выяснилось, полицейские остановили машину, которая ехала со включенной аварийкой. Во время разговора копы заметили, что водитель пьян. Но составить протокол они не успели – мужчина внезапно нажал на газ. Но перед этим мужчина поднял стекло в дверце зажал руку патрульного. Полицейского протянуло несколько метров по проезжей части. У пострадавшего копа – ссадины, ушибы и растяжение связок.

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Водителю удалось сбежать, но полицейские оперативно разыскали его.

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"Во время проверки выяснилось, что в момент происшествия за рулем "RENAULT" был сын владельца, 26-летний житель областного центра. Для осмотра транспортного средства следователи обратились в суд с соответствующим ходатайством. Сейчас автомобиль изъят, а парня задержан в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) КПК", – рассказал начальник Житомирского отдела полиции Михаил Сорока.

Отметим, что досудебное расследование проводится по ч.2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Напомним, не так давно в Киеве задержали шесть человек за нападение на полицейского, который пытался прекратить конфликт на Оболони.

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