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В Житомире раненая рысь сама пришла в больницу

Вчера, 23:57

Дикую кошку подлечили и уже нашли ей новый дом

В Житомире раненая рысь сама пришла в больницу Другие регионы Дикую кошку подлечили и уже нашли ей новый дом

Слабая, голодная и с раненой лапой – по центру Житомира гуляла рысь – редкое краснокнижное животное. В конце концов, зверь сам пришел в больницу. Дикую кошку подлечили и уже нашли ей новый дом. Откуда же в городе взялась рысь и кто ее хозяин?

Хищного зверя заметили здесь – на территории больницы. Рысь спокойно ходила по двору, людей не трогала, ночлег обустроила в сухих ветвях.

Озадачены люди вызвали Госэкоинспекцию и пытались покормить необычного зверя.

"Оно поднимало голову и смотрело. Ее трясло. Ну, видно, что заболело животное, и видно что не ело сутки или двое. Кто знает, сколько ходила, пока пришла к нам", – рассказывает житель Житомира Иосиф Балицкий.

Это тот самый зверь, пришедший к людям. Теперь он в Житомирском приюте для животных. Его соседи – собаки.

Это самец, ему три года, местные ветеринары назвали его Борисом. От пищи Борис отказывается, хотя предлагают ему то, что лучше всего для хищников – телятину.

"Плохо ест, почти не ест даже мясо, потому что стрессовое состояние. Начнет себя свободно чувствовать", – объясняет директор центра защиты животных Житомира Александра Мельник.

Рысь удерживали в домашних условиях, убеждены госэкоинспекторы. Утверждают – из природы ее забрали еще котенком.

"Видно, что она выросла в вольере, который содержался гражданином. Это не гражданин – это браконьер, И за это предусмотрена ответственность", – говорит представитель Житомирской государственной экоинспекции Полесского округа Виктор Ратушинской.

Того, кто держал рысь в плену, ищет полиция. За порабощение животного – свободы могут лишить хозяина. А для хищника Бориса нашли теплый дом – зоопарк Ровно. Там его ждет компания – самец Рыжик с подругой. Вольер для новичка уже подготовили.

Напомним, в луцкий зоопарк к жениху привезли самку рыси Марысю. Как известно, в Луцке уже долгое время проживает Урчик, который стал "лучанином" по обмену с Черкасским зоопарком. Туда вместо него поехали волынские волчата.

Ранее в Карпатах убили рысь, занесенную в Красную книгу.

животные, браконьеры, рысь, приют для животных

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