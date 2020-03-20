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В Житомире с подозрением на коронавирус госпитализировали еще двух человек

20 марта, 14:34

Тина Наринецкая

Мужчина недавно вернулся из Германии

В Житомирской области с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали еще двух человек: 69-летнего мужчину и 54-летнюю женщину. Об этом во время брифинга рассказал начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик.

"Первое подозрение – у жителя Житомира, он недавно приехал из Германии, ему 69 лет. Первый экспресс-тест показал отрицательный результат, но мы уже знаем из предыдущего опыта, что не дает 100% гарантии, поэтому еще проведем ПЦР-тест, и уж тогда точно будем знать, есть ли в организме коронавирус, или нет", – рассказал Николай Суслик.

Вторая госпитализированная, по словам чиновника, из Андрушевки. Она недавно контактировала с итальянцами.

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"Женщину сейчас госпитализируют, проверять на коронавирус в обычном режиме", – отметил Суслик.

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Ранее мы писали, что в Житомирскую областную детскую больницу с подозрением на коронавирус госпитализировали 10-месячного ребенка. Малыша привезли в ночь с 17 на 18 марта из села Маркуши, что в Бердичевском районе.

Напомним, в Житомирской области была зафиксирована первая смерть от коронавируса в Украине. Инфекция унесла жизнь 71-летней женщины из Радомышля.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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