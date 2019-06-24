В Житомире сообщили о минировании двух вузов

Из высших учебных заведений эвакуировали студентов и работников

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

В Житомире неизвестные сообщили о минировании двух высших учебных заведений в городе. Правоохранители ищут взрывчатку в вузах, сообщили в пресс-службе полиции города.

О минировании вузов сегодня в 8:40 копам сообщили администрации высших учебных заведений. Они получили электронное письмо с уведомлением о закладке в вузах взрывчатки.

Сейчас на территории вузов работают полицейские и другие экстренные службы. В частности, копы огородили по периметру потенциально опасные территории, а доступ к ним временно ограничили. Также из помещений вузов эвакуировали студентов и работников.

"Информация о событиях должным образом зарегистрировано. В то же время начаты мероприятия по установлению лиц авторов тревожного сообщения", – рассказали в полиции.

Отметим, что телефонные террористы не первый раз поднимают по тревоге экстренные службы. Не так давно под "горячую руку" минера попали четыре университета в Днепре.

Также мы писали о том, что первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что за шквалом звонков и электронными писем с ложными сообщениями о минировании различных объектов по всей Украине стоят террористы так называемых "Л/ДНР". Объектами минирования становятся торговые центра, супермаркеты, гостиницы, аэропорты, вокзалы, рестораны, театры, храмы, больницы и школы.

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