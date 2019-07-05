Сделать стартовой
25,87
29,2
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В Житомире столкнулись грузовик и легковушка: есть погибший

5 июля, 12:21

Еще один мужчина после ДТП попал в реанимацию

Фото: zhitomir.info
Фото: zhitomir.info.

 В Житомире произошло смертельное ДТП – на перекрестке столкнулись грузовик и легковушка. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Авария произошла сегодня около 2:40 на перекрестке улиц Покровской и Грушевского. Как выяснилось, 25-летний житель водитель Opel Vectra двигался по улице Покровской в центр города, а уже на перекрестке столкнулся с ГАЗ-3307. Из-за удара грузовик перевернулся на бок. За рулем грузовика находился 38-летний мужчина. Оба водителя оказались местными жителями.

В результате ДТП 25-летний пассажир Opel погиб на месте происшествия. Еще одного пассажира легковушки, 25-летний местный житель, с травмами госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы.

"Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия", – рассказали в полиции.

Ранее в пресс-службе патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ДТП, Житомир, грузовик, столкновение, легковушка, погибший, пострадавший

Вы сейчас просматриваете новость " В Житомире столкнулись грузовик и легковушка: есть погибший". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Киевом на трассе столкнулись пять машин: есть пострадавшие

Сегодня, 11:03

Водитель Skoda решил совершить обгон, но врезался в Volkswagen, который отбросило на другие машины

В Черновицкой области легковушка протаранила стену дома: погиб молодой парень

Сегодня, 10:53

Водитель и еще один пассажир получили травмы

В Виннице пьяный полицейский устроил масштабное ДТП: пострадали дети

Сегодня, 10:51

На момент аварии патрульный находился вне службы

В Киеве легковушка врезалась в прицеп коммунальщиков: появились фото и видео

Сегодня, 08:00

После столкновения Skoda влетела в еще один автомобиль

ASUS готовит к выпуску двойной слайдер в стиле легендарной Nokia

Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами

Велосипедистка дня: бразильская красотка

Как сейчас выглядит дочка Игоря Крутого Саша?

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

Климова резко отреагировала на обсуждение в СМИ своего развода

Виктор Павлик откровенно рассказал о своей 25-летней "жене"

Потап рассказал, почему скрывал роман с Настей Каменских

Генпрокуратура сообщила Ющенко о подозрении

Красотка дня: фитнес-модель Аманда Маноэла на велосипеде. Фото

Беспроводная мышь Gembird за копейки с бесплатной доставкой

Грустная судьба чудесных советских актрис

Мир на Донбассе в обмен… На что?

Вчера, 07:51

Эксперты о позитивных моментах и подводных камнях "расконсервирования" Минского процесса

Тарифы на газ: цена для населения может быть выше, чем для предприятий

Вчера, 07:39

Эксперты говорят, сейчас самое время отменять режим ПСО, иначе зимой взлетят цены

Бензин дешевеет: каких цен на горючее ждать водителям в июле

3 июля, 07:37

Только за июнь АЗС опустили ценники на стелах на 10-30 копеек

Новые паспорта для украинцев: когда начнем получать безусловный доход от государства

3 июля, 07:19

У президента обещали младенцам процент от доходов страны. Эксперты: идея хороша, но трудновыполнима

Путешествие по мосту в Днепре может стоить вам жизни

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Что лечит черешня в организме человека: наглядная таблица
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь