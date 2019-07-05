В Житомире столкнулись грузовик и легковушка: есть погибший

Еще один мужчина после ДТП попал в реанимацию

Фото: zhitomir.info.

В Житомире произошло смертельное ДТП – на перекрестке столкнулись грузовик и легковушка. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Авария произошла сегодня около 2:40 на перекрестке улиц Покровской и Грушевского. Как выяснилось, 25-летний житель водитель Opel Vectra двигался по улице Покровской в центр города, а уже на перекрестке столкнулся с ГАЗ-3307. Из-за удара грузовик перевернулся на бок. За рулем грузовика находился 38-летний мужчина. Оба водителя оказались местными жителями.

В результате ДТП 25-летний пассажир Opel погиб на месте происшествия. Еще одного пассажира легковушки, 25-летний местный житель, с травмами госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы.

"Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия", – рассказали в полиции.

Ранее в пресс-службе патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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