В Житомире в один день женщина родила 14-го ребенка, а ее невестка – третьего

У 41-летней женщины уже есть 6 мальчиков и 7 девочек















В Житомире во вторник, 2 июля, родили детей 41-летняя Марина Снайко и ее 23-летняя невестка Юлия. У старшей женщины уже есть 6 мальчиков и 7 девочек, а у младшей – две дочери. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской областной госадминистрации.

"В Житомирском областном перинатальном центре произошла особое событие – с разницей в один час родили две многодетные мамы – свекровь и невестка. Для старшей женщины это уже четырнадцатый ребенок, а для ее невестки – третья дочь", – говорится в сообщении.

Дочь Марины Лия родилась с весом 3 кг 280 г и ростом 51 см, а ребенок Юлии Эвелина – 3 кг 300 г и 54 см.

Отмечают, что обе мамы чувствуют себя хорошо и уже не против вернуться домой, чтобы познакомить самых маленьких со старшими детьми.

Напомним, в Украине насчитывается 160 тыс. многодетных семей, в которых есть дети в возрасте до шести лет. До конца 2019 года таким родителям дополнительно выплатят более 2,4 млрд грн.

Об этом написала пресс-служба Кабинета министров на странице в Facebook, напомнив, что такая помощь назначается с 1 апреля на каждого третьего и последующего ребенка – ежемесячно по 1700 грн. Выплаты будут осуществляться до тех пор, пока ребенку не исполнится шесть лет.

Читайте, как получить выплаты.

Напомним, 13 марта Кабинет министров Украины решил запустить механизм дополнительных выплат для многодетных семей с 1 апреля.

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