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В Житомире врач во время массажа сломал пациенту позвоночник

31 октября, 18:33

Пострадавший обратился в полицию, требуя наказать медика

В Житомире 44-летний мужчина во время сеанса массажа получил серьезные травмы – у потерпевшего диагностировали закрытую травму позвоночника и компрессионные переломы нескольких шейных и грудных позвонков.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, травмы были нанесены врачом во время сеанса массажа.

По словам заявителя, в начале октября во время массажа он получил серьезные повреждения и из кабинета врача его забирала скорая помощь, поскольку самостоятельно передвигаться он не мог.

Было открыто уголовное производство по статье "ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что во Львовской области завершено досудебное расследование в отношении 49-летнего и 75-летнего врачей Жидачевской ЦРБ, которые подозревались в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей.

Также мы писали, что в Украине нет четкого определения "врачебной ошибки", однако за ее совершение доктора несут ответственность как во всем мире. Часть ошибок не зависят от врача, например, если в стране низкий уровень развития медицины, медтехники и недостаточно изучена болезнь – в таких случаях доказать вину врача нельзя.

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Житомир массаж врач перелом позвоночник

Источник: Сегодня

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