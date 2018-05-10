В Житомире задержали аферистов: предлагали "помочь" откупиться от копов

Сегодня, 13:36

Мошенники действовали по схеме "ваш сын в полиции" и "ваш сын совершил ДТП"

Фото: пресс-служба Нацполиции
Фото: пресс-служба Нацполиции

В Житомире сотрудники полиции задержали двух телефонных мошенников, которые сообщали людям о задержании их родственников полицией и требовали взятку якобы за их освобождение. Как сообщили в отделе коммуникации полиции области, мошенников задержали 8 мая.

"Предварительно установлено около полутора десятков преступлений, совершенных этими злоумышленниками. Один из мужчин – 35-летний житель Луганска, другой – 34-летний житель Днепра", – говорится в сообщении.

По данным полиции, оба ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Во время первоочередных действий по месту их временного проживания в Житомире полиция провела обыск и изъяла ряд вещественных доказательств, в том числе расписки-обязательства пострадавших, мобильные телефоны, деньги и прочее.

"В большинстве случаев мошенничеств речь идет о довольно значительных суммах, например, о 15 тысячах долларов или 200 тысячах гривен, которые люди, преимущественно пожилого возраста, поверив телефонному собеседнику, добровольно отдавали злоумышленникам", – отметили копы.

В полиции добавили, что сейчас продолжается проверка в рамках производства по статье "мошенничество". Задержанным может грозить лишение свободы сроком до восьми лет.

Напомним, ранее в Киеве предупредили о мошенниках, которые притворяются сотрудниками "Киевгаза", ходят по домам и предлагают заменить счетчики или газовые плиты, требуя деньги за вымышленные услуги.

А ранее бдительная бабушка-киевлянка помогла поймать газовых мошенников. Бабушка сообщила в "Киевгаз" о странных гостях, пытавшихся продать ей газовую технику, и в итоге получила награду в 10 тысяч гривен.
Житомир, мошенники, аферисты
Источник:

"Сегодня"

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