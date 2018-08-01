В Житомире заключенный сбежал от конвоя через окно туалета

Пузовиков был осужден в ноябре 2017 года к 4 годам заключения за разбой

В Житомире осужденный за разбой местный житель сбежал от конвоя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Житомирской области.

Согласно информации правоохранителей, 19-летний Пузовиков Артем сбежал сегодня, во вторник 31 июля, из помещения Житомирского областного медицинского консультативно-диагностического центра. Уточняется, что ему удалось покинуть здание через окно туалета.

В диагностический центр осужденного доставили утром из-за жалоб на плохое самочувствие. Во время осмотра он попросился в туалет и сбежал.

фото zt.npu.gov.ua

Уточняется, что Пузовиков был осужден в ноябре 2017 года к 4 годам заключения за разбой. Кроме того, неоднократно привлекался к ответственности за незаконное обращение с наркотиками.

Полиция предпринимает меры для установления места пребывания беглеца.

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Напомним, 23 июля в Житомирской области из колонии сбежал мужчина, осужденный за нанесение тяжких телесных повреждений.

А перед этим из колонии в Одесской области сбежали сразу трое заключенных. Для этого они проломили стену овощехранилища. Двое из них осуждены за кражи, а еще один – за изнасилование.

Позже двоих преступников задержали, когда один из них прятался за надгробиями еврейского кладбища, а другого в темноте помог найти тепловизор.