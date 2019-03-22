В Житомирской области 9-классника избили до реанимации

Подросток избил сверстника по голове

Фото: Pixabay

В Житомирской области 9-классника избили до реанимации //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/356/747/5c5356747fe36.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/356/747/5c5356747fe36.jpg 2019-03-22T15:09:00+02:00 Другие регионы Подросток избил сверстника по голове

В Бердичеве Житомирской области 9-классник оказался в реанимации вследствие избиения. Об этом сообщает отдел коммуникации областного управления полиции.

Так, 20 марта в полицию из больницы поступило сообщение, что госпитализирован 15-летний житель Бердичева, ученик 9-го класса местной общеобразовательной школы, с тяжелой черепно-мозговой травмой, повлекшей за собой серьезные последствия для здоровья.

"В ходе первоочередного выяснения обстоятельств получения парнем травм мы пообщались с его родителями. По словам последних, происшествие случилось накануне вечером. После прогулки их сын признался, что упал и ударился головой. Однако эти сведения были опровергнуты и характером повреждений, и другими собранными полицией свидетельствами и доказательствами", – прокомментировала начальник Бердичевского ОП ГУНП Ольга Зинченко.

Правоохранители установили, что во время конфликта между двумя подростками на улице, один из них несколько раз кулаком с зажатым в нем предметом ударил другого в область головы.

"Полицейские разыскали предполагаемого виновника, которым является 14-летний житель Бердичева. О парне известно, что он склонен к агрессии и учится в школе экстерном. Родители парня официально разведены, а в новой семье мамы юноша оказался проблемным и лишним. Поэтому женщина фактически самоустранилась от его воспитания", – сообщили в ГУНП.

Кроме того, ювенальные инспекторы полиции неоднократно проводили с матерью профилактическую работу и дважды составляли на нее админматериалы по ст.184 КУоАП – невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей.

Сведения о событии внесли в ЕРДР по ч. 1 ст. 121 УК Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение. Обстоятельства и причины выясняются. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Пострадавший в тяжелом состоянии находится в реанимации.

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