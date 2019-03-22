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В Житомирской области 9-классника избили до реанимации

Сегодня, 15:09

Подросток избил сверстника по голове

Фото: Pixabay
В Житомирской области 9-классника избили до реанимации //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/356/747/5c5356747fe36.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/356/747/5c5356747fe36.jpg Другие регионы Подросток избил сверстника по голове

В Бердичеве Житомирской области 9-классник оказался в реанимации вследствие избиения. Об этом сообщает отдел коммуникации областного управления полиции.

Так, 20 марта в полицию из больницы поступило сообщение, что госпитализирован 15-летний житель Бердичева, ученик 9-го класса местной общеобразовательной школы, с тяжелой черепно-мозговой травмой, повлекшей за собой серьезные последствия для здоровья.

"В ходе первоочередного выяснения обстоятельств получения парнем травм мы пообщались с его родителями. По словам последних, происшествие случилось накануне вечером. После прогулки их сын признался, что упал и ударился головой. Однако эти сведения были опровергнуты и характером повреждений, и другими собранными полицией свидетельствами и доказательствами", – прокомментировала начальник Бердичевского ОП ГУНП Ольга Зинченко.

Правоохранители установили, что во время конфликта между двумя подростками на улице, один из них несколько раз кулаком с зажатым в нем предметом ударил другого в область головы.

"Полицейские разыскали предполагаемого виновника, которым является 14-летний житель Бердичева. О парне известно, что он склонен к агрессии и учится в школе экстерном. Родители парня официально разведены, а в новой семье мамы юноша оказался проблемным и лишним. Поэтому женщина фактически самоустранилась от его воспитания", – сообщили в ГУНП.

Кроме того, ювенальные инспекторы полиции неоднократно проводили с матерью профилактическую работу и дважды составляли на нее админматериалы по ст.184 КУоАП – невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей.

Сведения о событии внесли в ЕРДР по ч. 1 ст. 121 УК Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение. Обстоятельства и причины выясняются. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Пострадавший в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Накануне мы писали о жестоком избиении школьницы на Трощине в Киеве.

Ранее сообщалось о жестоком избиении школьницы в Одессе. Мать пострадавшей рассказала, что нападавшие были хорошо знакомы с ее дочерью, а одна из них даже претендовала на роль лучшей подруги.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" рассмотрели случаи детской жестокости, которые приобретают массовый характер, когда нечеловеческие выяснения отношений между детьми порой шокируют всю страну. 

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Тег школьник, избиение, драка, подросток, подростки, реанимация, бердичев, житомирская область

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Сегодня

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