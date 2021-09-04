В Житомирской области автобус врезался в автовоз и загорелся: много пострадавших, водитель погиб (фото)

В Житомирской области произошла авария с участием международного автобуса и автовоза. В результате погиб один человек, еще 11 получили ранения.
Как сообщили в пресс-службе ГУНП, ДТП произошло около 4:20 4 сентября на 177 км автодороги Киев – Чоп в Пулинской территориальной общине. После столкновения с автовозом автобус загорелся.
Предварительно установлено, что водитель автобуса Neoplan, 30-летний житель Николаевской области, который совершал рейс из Польши в Мариуполь, допустил столкновение с автовозом под управлением 40-летнего жителя Запорожья.
После происшествия возникло возгорание автобуса. В нем находились 25 пассажиров, все украинцы. В результате происшествия погиб второй водитель "Неоплана" (который отдыхал) и сейчас известно о 11 пассажирах, которым понадобилась медицинская помощь.
Предварительная правовая квалификация события – ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается выяснение всех обстоятельств.
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Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП
- нарушение правил маневрирования – 22%
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%
- пьяное вождение – 5%
Ранее мы сообщали, что в Киеве водитель автобуса протащил по асфальту зажатую в дверях женщину.
Также напомним, на Хортице пьяный водитель сбил семью – ребенок в тяжелом состоянии.