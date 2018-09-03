В Житомирской области автомобиль насмерть сбил велосипедиста

В результате ДТП пострадали пассажиры легковушки, в том числе и ребенок

В Житомирской области легковой автомобиль Audi A6 насмерть сбил велосипедиста. В результате ДТП также пострадали пассажиры легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло вечером 2 сентября на 146 километре трассы Киев – Ковель – Ягодин возле села Сингаи Коростенского района. По предварительным данным, около 22:00 автомобиль Audi A6В, под управлением 25-летнего иностранца, наехал на велосипедиста, который ехал в попутном направлении.

В результате аварии велосипедист погиб на месте происшествия. Кроме того, травмы в виде ушибов получили трое пассажиров Audi, в том числе и шестилетний ребенок.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.