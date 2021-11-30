В Житомирской области автомобили дважды сбили велосипедистку. В каком она состоянии

Виновник может лишиться свободы до 8 лет без права управлять транспортными средствами

Авария случилась вечером / Коллаж "Сегодня"

В Житомирской области на 72-летнюю велосипедистку дважды наехали автомобили. Сейчас женщина находится в больнице.

Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

Подробности

Авария случилась в пгт Емилькино. 56-летний водитель автомобиля "ГАЗ" сбил велосипедистку, которая ехала в попутном направлении. Когда женщина уже лежала на дороге на нее наехал автомобиль "ВАЗ", которым управлял 48-летний мужчина.

Сейчас велосипедистка находится реанимационном отделении в лечебном заведении. По данному факту идет досудебное расследование.

Как накажут виновников

По данному факту возбудили уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

Виновник может лишиться свободы от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет или без такого.

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