В Житомирской области более 100 полицейских ищут пропавшего мальчика: фото, приметы

В Житомирской области пропал 16-летний мальчик. Местную полицию подняли на уши – подростка разыскивают более сотни правоохранителей.

Последний раз Дмитрия Степарука видели вечером 21 февраля в Хорошеве. Там подросток отдыхал с товарищами. По их словам, парень собирался вернуться домой, но в селе его так и не заметили. Телефон парня тоже недоступен.

Как только мать мальчика сообщила о пропаже сына, на его поиски бросились местные полицейские. По словам женщины, Дима не мог самостоятельно выехать за пределы района, так как у него не было ни денег, ни документов.

"К отработке райцентра, села, где юноша проживал, окружающей местности пока привлечены значительные силы. Около сотни людей уже третий день подряд шаг за шагом прочесывают определенную территорию. К поискам, кроме работников Хорошевского и соседних территориальных подразделений полиции, привлечены кинологи, в том числе курсанты Житомирского учебного центра, бойцы роты полиции особого назначения, нацгвардийци, спасатели и местная община. По состоянию на 17 часов 26 февраля поиски продолжаются", – рассказал заместитель начальника ГУНП Житомирщины Артем Лисогор.

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Также в пресс-службе местной полиции опубликовали фото и приметы пропавшего подростка.

Приметы Дмитрия: мальчик среднего роста. Волосы у него темные, а на правой щеке есть родимое пятно.

Был одет: на Диме были черный спортивный костюм и серая куртка. Обут мальчик был в черные кроссовки.

Поиски мальчика продолжаются до сих пор. Полицейские вместе с общиной уже обыскали значительную территорию, в том числе самого села и окружающую местность.

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