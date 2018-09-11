В Житомирской области будут судить врачей, по вине которых умерли роженица и младенец

Сегодня, 19:12

Медики неправильно определили состояние роженицы и не отнесли ее к категории беременных с риском разрыва матки во время родов

Фото: Медиагруппа Объектив
Фото: Медиагруппа Объектив

В Житомирской области будут судить врачей, по вине которых умерли во время родов 37-летняя женщина и ее ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"В ходе досудебного расследования полицией на основании полученных свидетельств и результатов проведенных специальных экспертиз собраны доказательства вины врачей. 7 сентября 2018 обвинительный акт направлен в суд", – рассказали в полиции.

Трагедия произошла в апреле 2017 года. Как выяснилось, врачи, проводившие осмотр женщины, неправильно определили ее состояние и не отнесли женщину к категории беременных с риском разрыва матки во время родов. А именно это стало причиной смерти матери и ребенка. 

Не так давно в Запорожье медицинская халатность стоила жизни жителю города: мужчина с сильной болью в области живота был вынужден обойти три больницы, но скончался, прежде чем ему оказали реальную помощь.

Также мы писали о том, какую ответственность могут понести украинские медики за врачебные ошибки.
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