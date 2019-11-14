В Житомирской области "целительница" выманила у пенсионерки 2 тысячи долларов

/ Фото: Александр Яремчук

В Бердичеве старушка стала жертвой "целительницы". Мошенница выманила у пенсионерки 2 тысячи долларов.

В пресс-службе полиции в Житомирской области рассказали, что 79-летняя женщина обратилась к копам 13 ноября. По ее словам, накануне утром неподалеку от своего дома она встретила незнакомку, которая предложила ей свою помощь. Она убедила пенсионерку, что исцелит ее болезни ног, проведя всего лишь один ритуал. Чтобы он был сильнее, якобы было необходимо привлечь все имеющиеся в доме деньги. Женщина доверилась "целительнице" и принесла 2000 долларов, сложив их в газету и пакет, как того требовала незнакомка. Она положила их в книгу на несколько минут, чтобы "они набрались магической силы", а затем вернула пенсионерке и приказала 9 дней держать пакет под подушкой.

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Вернувшись домой, женщина обдумала все и решила проверить свои сбережения, но вместо них нашла бумажки. Копы уже открыли уголовное производство.

Напомним, по статистике Генеральной прокуратуры, в Украине за первое полугодие 2019 выросло число мошенничеств.Ранее мы также рассказывали о схемах, которые используют аферисты, чтоб завладеть квартирами одиноких людей. Подробности – в сюжете:

Также мы сообщали о том, что в Николаеве будут судить рецидивиста, который обманом отобрал у местных пенсионеров более 614 тыс. грн. Как рассказали сайту "Сегодня" в областной прокуратуре, ранее неоднократно судимый (в том числе и за кражу) 28-летний мужчина в Корабельном районе Николаева обманул пятерых пожилых людей.

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