В Житомирской области двое тюремщиков попались на взятке

Двое руководителей исправительной колонии в Ровенской области были задержаны на получении взятки в три тысячи долларов, которые они вымогали с родственников заключенного за его условно-досрочное освобождение.

Как сообщил спикер генеральной прокуратуры Андрей Лысенко, задержание взяточников было проведено 16 мая сотрудниками Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области.

"Задержан начальник и заместитель одного из учреждений исполнения наказаний Ровенской области после получения ими неправомерной выгоды. Руководителей колонии задержали в городе Ровно, около 15:00, после получения второй части неправомерной выгоды на сумму почти 27 тысяч гривен за "решение вопроса" об условно-досрочном освобождении одного из осужденных этого учреждения", – сообщил пресс-секретарь.

Всего за свои "услуги" тюремщики требовали три тысячи долларов, и первую часть в размере 18 тысяч гривен они получили ранее. К совершению преступления служебные лица колонии привлекли частного предпринимателя, на счета которого и перечислялись деньги.

В настоящий момент оба подозреваемых задержаны, решается вопрос о сообщении им подозрения в совершении преступления, избрания меры пресечения и отстранения от должностей. Досудебное расследование проводят следователи управления СБУ в Житомирской области.

Санкция статьи, которую инкриминируют задержанным, предусматривает лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сотрудники СБУ задержали на взятке старшего следователя Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Ранее в Хмельницкой области двое сотрудников подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков были задержаны на получении взятки от местного жителя, которому они обещали за две тысячи долларов избежать уголовной ответственности.

Также мы писали о разоблачении полицейского-взяточника в Житомирской области: коп вымогал деньги с водителя, обещая ему не возбуждать административное дело за езду в пьяном виде.