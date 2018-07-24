В Житомирской области из колонии сбежал иностранец

Мужчину в 2017 году посадили за разбой

В Житомирской области из исправительного учреждения сбежал осужденный иностранец. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"Правоохранители устанавливают местонахождение Моргошии Манучара, 02.02.1987 г.р., который ночью 24 июля самовольно покинул территорию Бердичевского исправительного центра", – говорится в сообщении.

Как сообщили в полиции, гражданина Грузии в 2017 году осудили за преступление, предусмотренное ст. 187 ("Разбой") Уголовного кодекса Украины.

"Полицией начато уголовное производство по ст. 390 ("Уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы и в виде лишения свободы") УК и продолжаются мероприятия по установлению его места пребывания", – отметили правоохранители.

Также известно, что рост беглеца – 175 см, волосы у мужчины русые, а глаза – карие.

Кроме того, 23 июля в Житомирской области из колонии сбежал мужчина, осужденный за нанесение тяжких телесных повреждений.

Ранее мы писали о том, что двоих преступников, сбежавших из одесской колонии, задержали – заключенных схватили в Малиновском районе города. В полиции рассказали, что один из них прятался за надгробиями еврейского кладбища, а другого в темноте помог найти тепловизор.

Напомним, утром 17 июля из колонии в Одесской области сбежали сразу трое заключенных. Для этого они проломили стену овощехранилища. Двое из них осуждены за кражи, а еще один – за изнасилование.



