В Житомирской области из-за непогоды разбился элитный Ford Mustang – видео

В Коростене Житомирской области элитная иномарка Ford Mustang влетела в столб. Водитель не справился с управлением из-за непогоды.
Об этом сообщили в Telegram-канале dtp.kiev.ua.
Отмечается, что автомобиль сильно занесло на дороге. В результате ДТП никто не пострадал. При этом у авто разбилось стекло, а столб сильно наклонился.
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Судя по видео, в ДТП попал Ford Mustang 2015 года выпуска. Сейчас цена такого б/у авто составляет около 20 тысяч долларов (примерно 550 тысяч гривен). Новый автомобиль обойдется примерно в 25-30 тысяч долларов (700-810 тысяч гривен).
Не первое ЧП с элитными авто
В Украине за последних два месяца произошло несколько ЧП с участием дорогих иномарок:
- В конце ноября в столице дотла сгорел Ford Mustang стоимостью более полмиллиона гривен. Спасатели ликвидировали возгорание, но автомобиль уже не подлежит восстановлению.
- В декабре в Киеве кортеж дорогих внедорожников и Mercedes-Benz протаранили легковой автомобиль.
- Также в столице элитный Mercedes вылетел на красный сигнал светофора с полосы для общественного транспорта и въехал в бок Volkswagen.
Самые частые причины ДТП в Украине
- Нарушение правил маневрирования.
- Превышение безопасной скорости.
- Несоблюдение дистанции.
- Нарушение правил проезда перекрестков.
- Управление транспортом в состоянии опьянения.
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