В Житомирской области из-за непогоды разбился элитный Ford Mustang – видео

Легковушку Ford Mustang сильно занесло на дороге в Коростене – автомобиль протаранил столб

В Житомирской области в ДТП попала элитная иномарка / Фото: Коллаж: Сегодня

В Коростене Житомирской области элитная иномарка Ford Mustang влетела в столб. Водитель не справился с управлением из-за непогоды.

Об этом сообщили в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

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Отмечается, что автомобиль сильно занесло на дороге. В результате ДТП никто не пострадал. При этом у авто разбилось стекло, а столб сильно наклонился.

Судя по видео, в ДТП попал Ford Mustang 2015 года выпуска. Сейчас цена такого б/у авто составляет около 20 тысяч долларов (примерно 550 тысяч гривен). Новый автомобиль обойдется примерно в 25-30 тысяч долларов (700-810 тысяч гривен).

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