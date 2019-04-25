В Житомирской области копы "накрыли" подпольные цеха по производству алкоголя

Копы провели 26 обысков и изъяли почти 2 тонны фальсификата

Фото: ГУНП в Житомирской области.

В Житомирской области полицейские разоблачили два цеха по производству алкоголя и изъяли почти 2 тонны фальсификата. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в области.

Копы провели 26 обысков на территории Житомирской и Винницкой областей. Именно жители этих областей организовали два подпольные цеха. Готовый фальсификат "дельцы" продавали небольшими партиями через торговые сети и заведения общественного питания в Житомирской области. Всего во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли 1000 литров спирта, 600 литров коньяка, 370 литров водки и вина, красители, оборудование производства фальсификата, аппарат для дистилляции воды, подготовленную для розлива тару и упаковки для подделок.









"В ближайшее время членам преступной группы будет объявлено о подозрении в совершении указанного уголовного деяния", – рассказали в полиции и отметили, что злоумышленникам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Ранее мы писали о том, что во Львовской области "наварили" суррогатной водки на 100 тысяч гривен. Полицейские изъяли 150 литров спирта и более 700 бутылок уже готовой продукции. Весь суррогат злоумышленники реализовывали в торговых заведениях Сокольского района под видом водки различных торговых марок.

Также сообщалось, что в Тернопольской области работники полиции сами "варили" и продавали суррогатный алкоголь местным жителям. У них нашли около 600 литров нереализованных запасов, весь фальсификат изъяли их коллеги по службе.

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