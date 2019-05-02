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В Житомирской области копы задержали банду несовершеннолетних грабителей

2 мая, 13:13

Одно из ограблений школьники совершили на Пасху

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua.

В Коростышеве правоохранители разоблачили и задержали троих подростков, которых подозревают в серии ограблений. Об этом сообщили в пресс-службе Житомирской области.

Школьников копы задержали 30 апреля. Их подозревают в причастности к трем преступлениям: их совершили в апреле, а одно из ограблений произошло на Пасху. Как рассказали правоохранители, 28 апреля около 3:30 подростки ограбили торговый киоск. По словам владельца, были похищены алкогольные напитки и сигареты. А 19 апреля в полицию обращалась 56-летняя медсестра местной больницы с заявлением о краже из служебного кабинета полторы тысячи гривен. Кроме того, 8 апреля школьники украли 39 бутылок "Кока-колы" из уличного холодильника, расположенного вблизи торгового киоска.

Как выяснилось, задержанные оказались учениками разных школ райцентра. Во время обысков в домах подростков копы нашли часть похищенного.

"По названным фактам и несколькими, причастность парней к которым подтверждена вещественными доказательствами, продолжаются досудебные расследования. Правовая квалификация событий – ч. 1 и ч.3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

Напомним, не так давно одесские правоохранители задержали троих парней 14-16 лет, которые совершили ряд преступлений в центре города. Юные злоумышленники по ночам жестоко избивали своих жертв, отбирая мобильные телефоны, ноутбуки, ювелирные изделия и другое имущество.

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Тег ограбление, задержание, подростки, житомирская область

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