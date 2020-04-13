Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,56
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

В Житомирской области коронавирус нашли у семимесячного ребенка

13 апреля, 14:24

Руслан Ровик

Ребенка вместе с матерью поместили в инфекционное отделение

В Житомирской области, где коронавирус подтвердили у 95 человек, среди инфицированных оказался семимесячный ребенок.

Как заявил начальник управления здравоохранения Житомирской областной государственной администрации Николай Суслик, вирус нашли у малыша из Коростышевского района.

"Ребенок вместе с мамой находится под наблюдением врачей в инфекционном отделении. Они получают необходимое стационарное медикаментозное лечение. Трое других членов семьи – на домашней изоляции", - сказал чиновник.

Реклама

Также сообщается, что всего в области было зарегистрировано 95 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За минувшие сутки было проведено 34 теста, и позитивным оказался только один.

В тренде
Вражеские обстрелы и потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

"Среди заболевших есть дети, однако состояние их здоровья удовлетворительное, они проходят необходимое стационарное медикаментозное лечение", - добавил Суслик.

Ранее мы сообщали, что на утро 13 апреля по всей Украине официально было подтверждено 3102 случая заражения коронавирусом. Умерли 93 человека.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

коронавирус житомирская область Коростышев

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 13 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 13 апреляУкраина
Возле морга в Черкассах заметили огромный рефрижератор: что произошло
Возле морга в Черкассах заметили огромный рефрижератор: что произошлоДругие регионы
Украина под замком: в каких областях и на сколько введен
Украина под замком: в каких областях и на сколько введен "комендантский час"Другие регионы
Ляшко об отсутствии коронавируса в Николаевской области:
Ляшко об отсутствии коронавируса в Николаевской области: "Это трудно объяснить"Украина
Награжденному за
Награжденному за "оборону Славянска" боевику дали 15 лет тюрьмыУкраина
В Николаевской области не могут найти коронавирус: Зеленский отреагировал
В Николаевской области не могут найти коронавирус: Зеленский отреагировалУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...