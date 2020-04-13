В Житомирской области коронавирус нашли у семимесячного ребенка

В Житомирской области, где коронавирус подтвердили у 95 человек, среди инфицированных оказался семимесячный ребенок.
Как заявил начальник управления здравоохранения Житомирской областной государственной администрации Николай Суслик, вирус нашли у малыша из Коростышевского района.
"Ребенок вместе с мамой находится под наблюдением врачей в инфекционном отделении. Они получают необходимое стационарное медикаментозное лечение. Трое других членов семьи – на домашней изоляции", - сказал чиновник.
Также сообщается, что всего в области было зарегистрировано 95 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За минувшие сутки было проведено 34 теста, и позитивным оказался только один.
"Среди заболевших есть дети, однако состояние их здоровья удовлетворительное, они проходят необходимое стационарное медикаментозное лечение", - добавил Суслик.
Ранее мы сообщали, что на утро 13 апреля по всей Украине официально было подтверждено 3102 случая заражения коронавирусом. Умерли 93 человека.
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