Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,06
30,96
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

В Житомирской области коронавирус нашли у владельца продуктового магазина

31 марта, 09:41

Татьяна Очеретяна

Эксперты уже установили всех контактных лиц

Житель Малина Житомирской области, у которого подтвердили COVID-19, является владельцем продуктового магазина. Об этом в ходе брифинга рассказал глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

"Он является владельцем вместе с женой продуктового магазина. Магазин был закрыт. Непосредственно он ни торговлей, ни закупкой не занимался. Было установлено 33 контактных лица, которые находятся в самоизоляции. Экспресс-тесты ни у жены, ни у дочки не обнаружили нужного результата. Они здоровы. Он находится в Малинской больнице, состояние здоровья его стабильное", – сказал Бунечко.

Согласно последней опубликованной информации, в области зарегистрировано 5 случаев заражения.

Реклама

"По состоянию на 9:00 30 марта 2020 года в области остается зарегистрированными 5 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Всего с 29 января 2020 года (по состоянию на 9:00 30 марта 2020 года) в вирусологическую лабораторию поступил материал с подозрением на заболевание от 53 больных из 13 административных территорий", – говорится в сообщении лабораторного центра.

В тренде
На Донбассе не утихает вражеский огонь: где было "жарко"

Напомним, мы сообщали, что в Житомире с подозрением на коронавирус нового типа госпитализировали 16-летнего студента.

Кроме того, первый летальный исход от коронавируса был в Житомирской области. Отмечается, что женщина слишком поздно обратилась к врачам.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

магазин заражение коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 31 марта
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 31 мартаУкраина
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмом
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмомДругие регионы
Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение в Украине: в чем отличия
Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение в Украине: в чем отличияУкраина
Из Херсона в Израиль пытались вывезти тысячи медицинских масок
Из Херсона в Израиль пытались вывезти тысячи медицинских масокДругие регионы
Инфицированная COVID-19 жительница Сум выдавала справки в налоговой – СМИ
Инфицированная COVID-19 жительница Сум выдавала справки в налоговой – СМИДругие регионы
Комендантский час и блокировка города: ОТГ в Черкасской области закрывают на карантин
Комендантский час и блокировка города: ОТГ в Черкасской области закрывают на карантинДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...