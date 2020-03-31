В Житомирской области коронавирус нашли у владельца продуктового магазина

Житель Малина Житомирской области, у которого подтвердили COVID-19, является владельцем продуктового магазина. Об этом в ходе брифинга рассказал глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

"Он является владельцем вместе с женой продуктового магазина. Магазин был закрыт. Непосредственно он ни торговлей, ни закупкой не занимался. Было установлено 33 контактных лица, которые находятся в самоизоляции. Экспресс-тесты ни у жены, ни у дочки не обнаружили нужного результата. Они здоровы. Он находится в Малинской больнице, состояние здоровья его стабильное", – сказал Бунечко.

Согласно последней опубликованной информации, в области зарегистрировано 5 случаев заражения.

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"По состоянию на 9:00 30 марта 2020 года в области остается зарегистрированными 5 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Всего с 29 января 2020 года (по состоянию на 9:00 30 марта 2020 года) в вирусологическую лабораторию поступил материал с подозрением на заболевание от 53 больных из 13 административных территорий", – говорится в сообщении лабораторного центра.

Напомним, мы сообщали, что в Житомире с подозрением на коронавирус нового типа госпитализировали 16-летнего студента.

Кроме того, первый летальный исход от коронавируса был в Житомирской области. Отмечается, что женщина слишком поздно обратилась к врачам.

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