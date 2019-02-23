В Житомирской области легковушка насмерть сбила пешехода

От полученных травм 70-летний мужчина скончался на месте аварии

Фото: УНН

В Житомирской области легковушка насмерть сбила пешехода //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e6a/918/5c6e6a918d6b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e6a/918/5c6e6a918d6b8.jpg 2019-02-23T11:32:00+02:00 Другие регионы От полученных травм 70-летний мужчина скончался на месте аварии

В Житомирской области на трассе Киев-Чоп легковой автомобиль насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе. Об сообщили в пресс-службе ГУНП области.

Смертельное ДТП произошло вечером 22 февраля на 195 километре трассы Киев – Чоп возле села Тетерка. Как выяснилось, за рулем Skoda Superb находился 21-летний киевлянин. Под колеса легковушки попал 70-летний мужчина, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. От полученных трав мужчина скончался на месте происшествия.

"Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются в рамках расследования уголовного судопроизводства, начатого по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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