В Житомирской области легковушка насмерть сбила пешехода
От полученных травм мужчина скончался на месте аварии
В Житомирской области легковой автомобиль сбил пешехода. От полученных в ДТП травм 44-летний мужчина скончался на месте, сообщили в пресс-службе местной полиции.
Смертельное ДТП произошло поздно вечером 20 марта на трассе Орехов-Словечно у села Черепин Овручского района. За рулем Toyota Camry находился 30-летний житель Овруча. Под колеса легковушки попал 44-летний местный житель. По предварительным данным, пешеход внезапно вышел на дорогу. В результате наезда мужчина скончался на месте.
"Сейчас все обстоятельства ДТП выясняются в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины", – отметили в полиции.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Житомирской области легковушка насмерть сбила пешехода". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Запорожье две иномарки "сошлись" в ДТП: опубликованы фото
В Запорожье не поделили дорогу Chevrolet и Toyota
Смертельная авария с участием полицейского в Харькове: за расследование взялось ГБР
ГБР взялось за расследование дела о смертельной аварии с полицейским