В Житомирской области легковушка насмерть сбила пешехода

От полученных травм мужчина скончался на месте аварии

Фото: Pixabay

В Житомирской области легковушка насмерть сбила пешехода //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ba9/4eb/5c7ba94eb35cc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ba9/4eb/5c7ba94eb35cc.jpg 2019-03-21T09:45:00+02:00 Другие регионы От полученных травм мужчина скончался на месте аварии

В Житомирской области легковой автомобиль сбил пешехода. От полученных в ДТП травм 44-летний мужчина скончался на месте, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Смертельное ДТП произошло поздно вечером 20 марта на трассе Орехов-Словечно у села Черепин Овручского района. За рулем Toyota Camry находился 30-летний житель Овруча. Под колеса легковушки попал 44-летний местный житель. По предварительным данным, пешеход внезапно вышел на дорогу. В результате наезда мужчина скончался на месте.

"Сейчас все обстоятельства ДТП выясняются в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины", – отметили в полиции.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Житомирской области легковушка насмерть сбила пешехода". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.