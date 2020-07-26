В Житомирской области легковушка слетела в реку: есть погибший

В Житомирской области произошло жуткое ДТП – автомобиль съехал с дороги в реку. Погиб водитель легковушки.

Как рассказали в пресс-службе местной ГСЧС, авария случилась сегодня, 26 июля, в 5:45 в селе Ушица Коростенского района. Когда на место примчались спасатели, авто нашли в водоеме на расстоянии около 15 метров от берега.

Машина полностью "ушла" под воду. Спасатели с помощью троса и пожарного автомобиля вытащили автомобиль на сушу.

"Внутри находился водитель, уже без признаков жизни. Им оказался 49-летний местный житель", – рассказали в ГСЧС.

Все обстоятельства ДТП сейчас устанавливают правоохранители.

Напомним, не так давно на автодороге Киев – Чоп неподалеку от Мукачево в жутком ДТП погибли три человека.

Ранее мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться