В Житомирской области легковушка врезалась в дерево: есть погибший

Сегодня, 12:09

Пассажир автомобиля скончался на месте происшествия

 

Фото: Facebook
Фото: Facebook

В Житомирской области легковой автомобиль ВАЗ врезался в дерево. Пассажир легковушки погиб, водитель пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло около полуночи на автодороге Орехов – Словечно в Овручском районе. Водитель ВАЗ-21703 не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал на обочину и врезался в дерево. Из-за столкновения пассажир автомобиля от полученных травм погиб на месте. Водителя ВАЗ с травмами госпитализировали в больницу.

"Все обстоятельства и причины устанавливаются в рамках начатого по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человекпострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человекПремьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах. 

 

 
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