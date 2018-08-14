В Житомирской области легковушка врезалась в дерево: пострадали семь человек

Сегодня, 14:49

Среди пострадавших – трое детей

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Житомирской области автомобиль ВАЗ-2105 съехал в кювет и врезался в дерево. В результате аварии травмы получили водитель и шесть пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"Водитель автомобиля, двигаясь из с. Повч в направлении с. Липники, не справилась с управлением транспортным средством, в результате чего оно оказалось в кювете, столкнувшись с деревом", – говорится в сообщении.

В результате аварии травмы получили 38-летняя водитель, ее 42-летний муж и 9-летняя дочь. Кроме того, пострадали четверо пассажиров, среди которых 14-летний подросток и 9-летняя девочка.

"По данному факту начато уголовное производство по ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") Уголовного кодекса Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств", – отметили в полиции.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах

Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.
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