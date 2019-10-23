В Житомирской области легковушка врезалась в школьный автобус: один человек погиб

В результате аварии погиб водитель ВАЗа, который не справился с управлением

ДТП с участием школьного автобуса / Фото: Нацполиция

В Коростышевском районе Житомирской области, на дороге между селами Шахворостовкой и Три Копцы, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, авария случилась 22 октября, около 14:30. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2105, 57-летний местный житель, не справился с управлением и врезался в автобус "Богдан".

В результате столкновения водитель "Жигулей" погиб на месте происшествия, а пассажир автобуса, 22-летняя жительница Коростышева, обратилась за помощью врачей с ушибами и ссадинами.

Полиция выясняет причины и обстоятельства происшествия. Было открыто уголовное производство по статье о "нарушении правил безопасности дорожного движения".

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения правил дорожного движения.

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