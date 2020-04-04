В Житомирской области машина скорой попала в смертельное ДТП: фото

В Житомирской области на перекрестке в Коростене произошла серьезная авария: столкнулись автомобиль экстренной медицинской помощи Toyota Land Cruiser Prado и легковушка ВАЗ-21104.
Как сообщили в областном управлении Нацполиции, в результате столкновения погиб один человек и еще трое получили ранения.
"Авария случилась на перекрестке автодороги Киев – Ковель с улицей Сергея Кемского. В автомобиле экстренной помощи Toyota Land Cruiser Prado 150, который двигался по вызову находились водитель, медработник и несовершеннолетняя пациентка с матерью. В ВАЗ-21104 находился водитель и три пассажира", – говорится в сообщении.
По предварительным данным расследования, водитель ВАЗа, 31-летний житель Калиновки, проехал на красный сигнал светофора и в результате произошло ДТП.
Травмы получили фельдшер, 1976 года рождения, житель райцентра и трое мужчин – пассажиры ВАЗа, один из которых от полученных травм умер в реанимации местной больницы.
Напомним, ранее в Житомирской области в ДТП на трассе Киев – Чоп погиб бизнесмен Федор Шпиг – один из основателей банка "Аваль", а также его пассажирка.
Также мы сообщали, что известный ровенский бизнесмен и женщина-адвокат погибли в жутком ДТП.
Кроме того, в страшном ДТП в Одессе погибли дети крупных одесских бизнесменов.
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