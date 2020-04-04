В Житомирской области машина скорой попала в смертельное ДТП: фото

В Коростене на перекрестке столкнулись медицинская Toyota и ВАЗ-21104

В Житомирской области на перекрестке в Коростене произошла серьезная авария: столкнулись автомобиль экстренной медицинской помощи Toyota Land Cruiser Prado и легковушка ВАЗ-21104.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, в результате столкновения погиб один человек и еще трое получили ранения.

"Авария случилась на перекрестке автодороги Киев – Ковель с улицей Сергея Кемского. В автомобиле экстренной помощи Toyota Land Cruiser Prado 150, который двигался по вызову находились водитель, медработник и несовершеннолетняя пациентка с матерью. В ВАЗ-21104 находился водитель и три пассажира", – говорится в сообщении.

По предварительным данным расследования, водитель ВАЗа, 31-летний житель Калиновки, проехал на красный сигнал светофора и в результате произошло ДТП.

Травмы получили фельдшер, 1976 года рождения, житель райцентра и трое мужчин – пассажиры ВАЗа, один из которых от полученных травм умер в реанимации местной больницы.

Напомним, ранее в Житомирской области в ДТП на трассе Киев – Чоп погиб бизнесмен Федор Шпиг – один из основателей банка "Аваль", а также его пассажирка.

Также мы сообщали, что известный ровенский бизнесмен и женщина-адвокат погибли в жутком ДТП.

Кроме того, в страшном ДТП в Одессе погибли дети крупных одесских бизнесменов.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться