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В Житомирской области масштабный пожар уничтожил дачи и 100 гектаров леса

11 сентября, 13:36

Причиной загорания стало сжигание сухой травы

В Житомирской области масштабный лесной пожар уничтожил 100 гектаров соснового молодняка. Пламя вспыхнуло из-за сжигания сухой травы, а жара и сильный ветер быстро его разнесли.

Кроме того, в Коростенском районе огонь уничтожил еще и шесть дач. Одна из местных жительниц сильно обожглась, когда пыталась самостоятельно потушить пламя.

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Также пожар вспыхнул и на территории Житомирского военного полигона – из-за учебных стрельб. Огонь стремительно движется в сторону Тригорского лесничества. Спасатели предупреждают: высокий уровень пожарной опасности продержится по всей Украине до конца недели.

"Я всех призываю граждан не злоупотреблять огнем, не курить. И тогда будет и чисто, и дышать будет свежо", - обратился к украинцам начальник Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области Василий Слободяник.

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Как мы писали ранее, в Черниговской области вспыхнули масштабные пожары на торфяниках. Самая сложная ситуация – в Семеновском районе, где площадь пожаров составила уже более десяти гектаров.

Мы также сообщали, что масштабные пожары возникают из-за жары и небрежности на полях Донецкой области.

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лес дачи пожары ГСЧС житомирская область

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