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В Житомирской области мать избила младенца за громкий плач (видео)

3 августа, 19:01

Руслан Ровик Руслан Ровик

Рядом с пьяной матерью, избивавшей малыша, был еще один ребенок

В Житомирской области пьяная мать из Бердичева избила своего малыша за то, что он громко плакал в коляске во время прогулки.

Как сообщает berdichev.biz, инцидент произошел в городском парке, а полицию вызвали свидетели этого происшествия.

"Нетрезвая мать, находясь в общественном месте (Бердичевский парк культуры и отдыха) толкала детскую коляску, а потом вообще начала бить маленького малыша, находившегося внутри. Рядом с женщиной находился еще один ребенок, по возрасту чуть старше", - говорится в сообщении.

Очевидцы заступились за малыша, а в полиции позже рассказали, что на месте происшествия работал ювенальный инспектор.

Оказалось, что в коляске находился 10-месячный ребенок, а рядом с женщиной – малыш в возрасте трех лет. Тестирование выявило, что уровень алкоголя в крови матери составил 2,86 промилле (соответствует сильному опьянению).

Как выяснилось, полицейский пытался разместить детей в отделении городской больницы, поскольку не хотел оставлять их с неадекватной матерью, а ее – отправить в вытрезвитель. В свою очередь, детский врач отказала копу.

В итоге, стражу порядка пришлось составить на мать административный протокол за невыполнение родительских обязанностей, и отпустить всю семью домой.

При этом женщина объясняла, что ударами пыталась "успокоить" малыша, поскольку тот постоянно плачет. По данным местных журналистов, женщина находится на учете у социальных служб и уже неоднократно привлекалась к ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.

Ранее мы сообщали, что в Киеве учитель высшей категории издевалась над первоклассниками.

Кроме того, не так давно в одной из школ Хабаровского края в России разразился скандал – учительница избила ученика третьего класса за плохое поведение.

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бердичев младенец пьяная житомирская область
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