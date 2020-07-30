В Житомирской области мать жестоко избила годовалую дочь: ребенок попал в больницу

В Житомирской области женщина жестоко избила свою дочь. Девочку, возрастом чуть больше года, с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

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Как сообщили в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел 29 июля в одном из сел Радомышльского района. Двое детей из многодетной семьи прибежали к соседям и попросили позвонить бабушке, потому что их "мама снова навеселе". После увиденного родственница вызвала полицию и медиков

Сообщается, что в доме обнаружили девочку в возрасте 1,3 года, с явными признаками избиения. Во время первоочередного осмотра врачи диагностировали у нее синяки и ушибы на лице и голове, уже в больнице, куда срочно госпитализировали девочку – закрытую черепно-мозговую травму.

Известно, что ребенок живет в доме вместе с матерью и ее сожителем, которые имеют пристрастие к алкоголю. Кроме нее, на воспитании 27-летней женщины есть еще четверо малолетних детей, старшей из которых 10 лет.

"Данная семья состоит на учете социальных служб. На протяжении последних двух лет мать привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. А ювенальные инспекторы полиции еще в апреле инициировали рассмотрение целесообразности пребывания малышей вместе с матерью. Однако решение так и не было принято", - рассказала начальник подразделения ювенальной превенции ГУНП Житомирщины Наталья Гончарук.

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Предварительно полицейские установили, что девочку избила нетрезвая мать якобы за то, что ребенок своим плачем мешал ей выпивать.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком". За избиение ребенка матери грозит ограничение или лишение свободы сроком до 2 лет.

Отмечается, что четверо других детей сейчас находятся под присмотром бабушки.

Ранее мы сообщали, что в Винницкой области за избиение пасынка мачеху отправили за решетку.

Также напомним, в Днепре дети, которых забрали из семьи после обнаружения фактов издевательств и избиений, рассказали полицейским психологам о физическом и психологическом насилии, которое к ним применяли в семье.

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