Українська
$ 27,69
32,47
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

В Житомирской области мать жестоко избила годовалую дочь: ребенок попал в больницу

30 июля, 16:12

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Девочка мешала матери плачем

В Житомирской области женщина жестоко избила свою дочь. Девочку, возрастом чуть больше года, с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

Реклама

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел 29 июля в одном из сел Радомышльского района. Двое детей из многодетной семьи прибежали к соседям и попросили позвонить бабушке, потому что их "мама снова навеселе". После увиденного родственница вызвала полицию и медиков

Сообщается, что в доме обнаружили девочку в возрасте 1,3 года, с явными признаками избиения. Во время первоочередного осмотра врачи диагностировали у нее синяки и ушибы на лице и голове, уже в больнице, куда срочно госпитализировали девочку – закрытую черепно-мозговую травму.

Известно, что ребенок живет в доме вместе с матерью и ее сожителем, которые имеют пристрастие к алкоголю. Кроме нее, на воспитании 27-летней женщины есть еще четверо малолетних детей, старшей из которых 10 лет.

"Данная семья состоит на учете социальных служб. На протяжении последних двух лет мать привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. А ювенальные инспекторы полиции еще в апреле инициировали рассмотрение целесообразности пребывания малышей вместе с матерью. Однако решение так и не было принято", - рассказала начальник подразделения ювенальной превенции ГУНП Житомирщины Наталья Гончарук.

Реклама

Предварительно полицейские установили, что девочку избила нетрезвая мать якобы за то, что ребенок своим плачем мешал ей выпивать.

В тренде
Денег нет и не будет: СБУ накрыла махинаторов, которые финансировали боевиков "ДНР"

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком". За избиение ребенка матери грозит ограничение или лишение свободы сроком до 2 лет.

Отмечается, что четверо других детей сейчас находятся под присмотром бабушки.

Ранее мы сообщали, что в Винницкой области за избиение пасынка мачеху отправили за решетку.

Также напомним, в Днепре дети, которых забрали из семьи после обнаружения фактов издевательств и избиений, рассказали полицейским психологам о физическом и психологическом насилии, которое к ним применяли в семье.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

дети избиение больницы полиция госпитализация житомирская область горе-мать
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Захват заложника в Полтаве:
Захват заложника в Полтаве: "террорист" едет в сторону КиеваДругие регионы
ЧП в Полтаве: мужчина с гранатой захватил в заложники полковника полиции
ЧП в Полтаве: мужчина с гранатой захватил в заложники полковника полицииДругие регионы
Тело нашли на улице: в Черниговской области жестоко убили молодую девушку (фото)
Тело нашли на улице: в Черниговской области жестоко убили молодую девушку (фото)Другие регионы
На трассе Киев – Харьков расстреляли Мерседес, водитель убит – СМИ
На трассе Киев – Харьков расстреляли Мерседес, водитель убит – СМИДругие регионы
Убийство на трассе Киев – Харьков: стало известно, кого расстреляли в Mercedes
Убийство на трассе Киев – Харьков: стало известно, кого расстреляли в MercedesДругие регионы
В Сумской области вспышку коронавируса зафиксировали в больнице: что известно
В Сумской области вспышку коронавируса зафиксировали в больнице: что известноДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять