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В Житомирской области медики повторно заболели COVID-19

31 августа, 16:04

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Заболевание протекало в тяжелой форме

В Житомирской области два врача повторно заразились коронавирусом. Об этом во время брифинга рассказал начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик.

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"На сегодняшний день известно о двух случаях повторного инфицирования COVID-19 и, к сожалению, они зафиксированы среди медицинских работников", – отметил Суслик, сообщает "Укринформ".

Он уточнил, что речь идет о двух медиках первичной медицинской помощи с Коростышевского района. Во время повторного инфицирования заболевание протекало в тяжелой форме.

Ранее мы сообщали, что в Житомире хирургическое отделение областной больницы решили закрыть после вспышки коронавируса среди медиков. В больничном отделении инфекцию подтвердили у 16 медицинских работников.

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Также напомним, в Житомире подтвердили инфекцию у воспитателей детского сада.

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Кроме того, в Житомирской области одним из очагов вспышки коронавируса стало отделение "Укрпочты" в Левкове. Тут инфекцию подтвердили у почтальонов, которые разносили пенсии местным жителям.

Также смотрите сюжет о том, как изменился бизнес на карантине:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Житомир медики инфекция заражение коронавирус житомирская область COVID-19
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